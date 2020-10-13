13 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Ленинградский мост, Челябинск (2016) | Фото: livejournal.com

В Челябинске объявили аукцион на реконструкцию Ленинградского моста с начальной ценой почти 1 млрд рублей

Управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявили аукцион на выполнение работ по реконструкции Ленинградского моста. Начальная цена контракта – 998,6 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

Прием заявок продлится до 26 октября.

Напомним, в 2016 году было проведено обследование моста по проспекту Победы через реку Миасс. Его состояние квалифицировалось, как аварийное, однако профильные специалисты опасность возможного обрушения не подтвердили.

Областным миндором разработана программа развития дорожного хозяйства до 2024 года, в рамках которой будут реконструировать путепроводы и мосты. В список первоочередных объектов вошли Ленинградский мост на проспекте Победы в Челябинске и путепровод по улице 9 Мая в Магнитогорске. Из будут ремонтировать с привлечением федерального финансирования.

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В Челябинске объявили аукцион на реконструкцию Ленинградского моста с начальной ценой почти 1 млрд рублей

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Теги: Ленинградский мост, реконструкция, аукцион,



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