Владимир Мякуш: Все социальные гарантии для южноуральцев должны быть сохранены

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш прокомментировал работу над бюджетными документами в стране и на Южном Урале, оба документа сейчас рассматриваются в парламентских корпусах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

В частности, Мякуш отметил, что формирование бюджета Челябинской области идет в непростых для региона условиях. Пандемия новой коронавирусной инфекции затронула все сферы экономики.

"Эта ситуация во многом и определяет алгоритм наших действий, и приоритеты бюджетной политики. Работа над проектом бюджета идет в тесном контакте с исполнительной властью. Губернатор Алексей Текслер сформулировал основные задачи, которые должны быть выполнены при формировании главного финансового документа области. Эти предложения поддержаны депутатами фракции "Единая Россия". Прежде всего, все социальные гарантии для жителей Южного Урала должны быть сохранены", - говорит спикер ЗСО.

По его словам, будет сохранено финансирование статей, направленных на выполнение национальных проектов, а бюджет Челябинской области останется социально ориентированным.

"Основные направления расходов: здравоохранение, это отрасль сейчас требует особого внимания, образование, социальная сфера. Однако мы понимаем, что формирование доходной части бюджета будет проблематичным. Для решения этой задачи необходимо восстановить активность предприятий региона, сохранить малый и средний бизнес", - заявил руководитель парламентской фракции Законодательного собрания Владимир Мякуш.