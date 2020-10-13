13 Октября 2020
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Общество Свердловская область
креков павел владимирович заместитель губернатора свердловской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Свердловский вице-губернатор рассказал, какие торговые центры региона закроют

Каждый житель Свердловской области, имеющий хоть малейшие признаки ОРВИ, не должен ходить на работу, иначе к его работодателю могут быть применены санкции. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков.
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"Если человек почувствовал недомогание, он не должен ни в коем случае идти на работу. Но если он такой отважный, что так ее любит и на нее идет – его просто не должны допускать к рабочему месту благодаря санитарному фильтру. Они должны быть везде. Такого рода рекомендации были даны и сейчас проверяются, причем достаточно серьезно и жестко", - отметил Креков.

Он добавил, что уже в ближайшие выходные будет проверяться, как торговые центры, а также транспортные компании соблюдают данные требования.

"Если они их не соблюдают, значит, мы будем закрывать эти торговые центры и соответствующим образом поступать по отношению к транспортным компаниям, либо к другим местам, которые не выполняют санитарные предписания", - пообещал вице-губернатор.

Напомним, сегодня стало известно, что свердловских работающих пенсионеров срочно переводят на дистант, так как в регионе становится больше заболевших коронавирусом людей пожилого возраста.

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Свердловский вице-губернатор рассказал, какие торговые центры региона закроют

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Теги: Креков, коронавирус, торговые центры, закрытие



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