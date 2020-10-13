Уничтоженные в Грозном боевики приехали из-за границы – Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил подробности о контртеррористической операции (КТО), проведенной сегодня в Октябрьском районе Грозного. Ранее стало известно, что в результате спецоперации погибли два росгвардейца и один полицейский. Силовики ликвидировали четырех боевиков.

По информации Кадырова, боевики планировали теракты на территории республики. На месте проведения КТО изъяты оружие, средства связи, боеприпасы.

"В Чеченской Республике давно покончили с террористическими формированиями. Информация же о том, что в регион из-за рубежа прибыли участники НВФ, у правоохранительных органов появилась заблаговременно. Проводились оперативные мероприятия по их поимке. Также помогли в определении местоположения террористов местные жители, которые вовремя сообщили о подозрительных лицах в одном из частных домовладений", - написал Кадыров в Telegram (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Глава республики пообещал, что семьям погибших силовиков будет оказана "всемерная помощь". "В настоящее время обстановка в столице Чеченской Республики и во всем регионе в целом стабильная и спокойная. Ограничительные меры не введены. Передвижение свободное. Все службы работают в штатном режиме. Силовики сработали максимально профессионально, слаженно и тихо", - добавил Кадыров.