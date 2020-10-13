ТМК усовершенствовала системы информационной безопасности и отражения кибератак

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) внедрила систему сбора, хранения и анализа событий безопасности на основе программного решения MaxPatrol SIEM от компании Positive Technologies. Как сообщали в пресс-службе компании, партнёром ТМК по проекту выступила российская компания "Инфосистемы Джет".

Внедрение SIEM-системы (Security information and event management) позволило автоматизировать сбор и централизованное хранение событий информационной безопасности из разных подсистем. Выбранное решение характеризуется высокой производительностью (обработка до 40 тыс. событий в секунду) и широкими возможностями по масштабированию.

"Мы уже ощутили конкретную пользу от MaxPatrol SIEM во время роста количества атак в период карантинных мер, связанных с противодействием вирусу COVID-19. Благодаря проактивным действиям и внедрённому решению мы успешно справились с этим вызовом", - отметил директор по информационным технологиям ТМК Дмитрий Якоб.