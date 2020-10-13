В Челябинской области мошенники рассылают письма от имени Текслера с просьбой о финансовой помощи

В Челябинской области мошенники рассылают письма от лица правительства региона с просьбой оказать финансовую помощь в реализации социальных программ и инициатив, передает корреспондент Накануне.RU.

" После получения письма обзванивают адресатов. Ссылаются на меня. Уже известны случаи, что люди откликались и переводили средства на счета недобросовестных граждан. Мне в руки попало письмо, подписанное якобы губернатором региона Алексеем Текслером с просьбой перечислить 300 тысяч на обустройство квартир для детей сирот. Это фальшивка", - сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Заместитель губернатора напомнила, что все программы финансируются из федерального и областного бюджетов.

Ирина Гехт призвала не попадаться на уловки мошенников, а при получении письма обращать внимание на адреса электронной почты.

"Члены Правительства в официальных документах указывают почту исполнительного органа власти. Она зарегистрирована на официальном портале Правительства, не на общедоступном mail.ru", - добавила она.