13 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Аппарат искусственной вентиляции легких (АИВЛ) – &quot;Авента-М&quot; (2020) | Фото: rostec.ru

В Свердловской области резко увеличилось число пациентов, подключенных к ИВЛ

На территории Свердловской области зарегистрировано 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 155 человек являются жителями Екатеринбурга, остальные заболевшие из Сысертского городского округа, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Красноуральска, Среднеуральска, Пышминского, Невьянского городских округов, Красноуфимска, Серова, Ачитского и Арамильского городских округов, Березовского, Артинского городского округа, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Кировграда.

Таким образом, в регионе зарегистрировано 31 тыс. 550 свердловчан с COVID-19, сообщили Накануне.RU в местном оперштабе.

Помимо этого, количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ резко возросло с 86 до 91. Общее число тяжелобольных составляет 162 человека, 136 из которых них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях. Состояние 617 человек оценивается как средняя степень тяжести.

Число выздоровевших пациентов увеличилось на 156 и составляет 23 тыс. 358. К сожалению, также зарегистрировано еще шесть случаев смерти.

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В Свердловской области резко увеличилось число пациентов, подключенных к ИВЛ

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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