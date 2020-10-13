На виновника ДТП на М-5, в котором погибла девушка, завели уголовное дело

В Челябинской области на виновника ДТП на трассе М-5 с участием легкового автомобиля и грузовика, в котором погибла 25-летняя девушка, а четырехлетний ребенок получил тяжелые травмы, возбудили уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним,авария произошла днем 6 октября на 1755 км трассы М-5 на территории Златоустовского городского округа. 27-летний водитель Лады Калина при обгоне не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем DAF. Пассажир Лады – девушка 25-лет от полученных травм скончалась в больнице. Водитель легкового автомобиля и 4-летняя девочка госпитализированы с травмами. Ребенку по заключению врачей причинен тяжкий вред здоровью. У подозреваемого диагностированы переломы.

По версии следствия, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В сентябре водителя уже задерживали за управлением машиной в состоянии алкогольного опьянения и без прав. По решению суда он был привлечен к административной ответственности в виде ареста на 10 дней.