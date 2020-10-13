"Пандемия не сломила дух уральцев": психотерапевт об обращениях в "коронавирусное" время

На Среднем Урале увеличилось число обращений на "телефон доверия" психиатрической помощи, связанных с вопросами работы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал главный психотерапевт Свердловской области, руководитель областной клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель.

По его словам, за текущий год на "горячую линию" поступило более 10 тысяч обращений. Перцель отметил, что первое место занимают вопросы взаимоотношений между людьми – общения с детьми и внутри семьи. На втором месте вопросы, связанные с психическим здоровьем.

"В этом году, впервые за много лет, на третье место наряду с вопросами о различных зависимостях вышли темы, связанные с работой – это поиск и адаптация к новым условиям. Кроме этого, поступает много обращений, связанных с дистанционным образованием", - рассказал психотерапевт.

Он добавил, что каждый человек может многое сделать сам для своего психического здоровья.

"В первую очередь, нужно заняться качественной организацией своей жизни. Очень важно чувствовать себя нужным другим и реализованным. Большое значение имеет отношение к собственному физическому здоровью, поскольку оно неразрывно связано с психическим. Важно быть активным, больше находиться на свежем воздухе, соблюдать режим труда и отдыха. А самое главное, своевременно обращаться за помощью к специалистам – психологам, психотерапевтам и психиатрам – когда для этого возникает хоть малейшая необходимость", - посоветовал Перцель.

Эксперт добавил, что большого количества обращений врачей на "горячую линию", связанных с работой в условиях коронавируса, зафиксировано не было.

"Пандемия не смогла сломить дух уральцев. Мы достойно пройдем через все испытания, если будем помогать друг другу", - заключил Михаил Перцель.