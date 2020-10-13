В результате КТО в Грозном погибли два росгвардейца и полицейский

В Октябрьском районе Грозного прошла контртеррористическая операция, в результате которой, по предварительным данным, погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский. Силовики ликвидировали четырех боевиков.

"Операция закончена, идет осмотр места. Дом, где были блокированы боевики, горит", - цитирует ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Режим КТО в Октябрьском районе ввели ранним утром во вторник. Правоохранительные органы получили информацию о местонахождении неустановленной бандгруппы. По данным силовиков, боевики планировали теракты.