На Южном Урале за сутки 97 человек заболели COVID-19

В Челябинской области за сутки у 97 человек подтвержден COVID-19, шесть пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 17 тыс. 972 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 810 заболевших. За сутки выписаны 137 человек, всего в регионе выздоровели 13 тыс. 575 пациентов.

За прошедшие сутки умерло шесть человек. От COVID-19 скончалась женщина 50 лет. Еще у пяти человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 71, 80 82 и 83 лет и женщина 73 лет.