13 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
маска, нож, нападение (2018) | Фото:tengrinews.kz

Жителя Екатеринбурга подозревают в покушении на убийство 17-летнего подростка

Уроженец Алапаевского района, проживающий в Екатеринбурге, подозревается в покушении на убийство 17-летнего подростка. По версии следствия мужчина нанес ребенку ножевое ранение в ходе возникшей ссоры.

Как сообщил Накануне.RU руководитель следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга СКР по Свердловской области Вячеслав Бабушкин, инцидент произошел днем 12 октября. Выпивший 54-летний екатеринбуржец вступил в конфликт с группой подростков, которые пришли сдать аккумулятор в один из приемных пунктов на территории Октябрьского района. Из-за этого подростки не договорились о сдаче аккумулятора и пошли искать другой пункт.

Несмотря на это, подозреваемый захотел продолжить конфликт и проследовал за группой молодых людей. Впоследствии вновь возникшей ссоры, мужчина достал нож и нанес ранение 17-летнему подростку. Сейчас парню оказывается необходимая медицинская помощь в больнице. Следователем СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего инцидента, а также конкретная роль каждого из его участников.

"Полицейские установили личности всех участников конфликта. Сотрудники ПДН отдела полиции № 7 выясняют обстоятельства нахождения группы несовершеннолетних в ночное время без контроля родителей, что привело к совершению тяжкого преступления в отношении подростка. Как стало известно, молодые люди ввели в заблуждение родителей относительно своих планов на вечер, сказав, что собираются провести время у одного из друзей, однако находились ночью во дворе жилого дома по улице Онежской. Все несовершеннолетние поставлены на учет, с ними проведены профилактические беседы. Решается вопрос о привлечении их законных представителей к ответственности", - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

На данный момент проводится судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного подростку.

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Жителя Екатеринбурга подозревают в покушении на убийство 17-летнего подростка

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Теги: покушение на убийство, подросток, СКР



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