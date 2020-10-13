Бывший замгенпрокурора по УрФО назначен судьей Уставного суда

Бывший замгенпрокурора по УрФО Юрий Турыгин назначен на должность судьи Уставного суда Свердловской области. Решение было принято на заседании законодательного собрания региона 13 октября.

По результатам тайного голосования 45 из 46 депутатов отдали свой голос "за" и один был "против" назначения Юрия Турыгина.

"Вопрос эффективности деятельности Уставного суда действительно требует решения и, безусловно, после назначения я намерен этим заняться, - заявил Турыгин. - Полагаю, я справлюсь с задачей, которую передо мной ставят законодательное собрание, совесть и закон", - заявил новый судья Уставного суда региона.