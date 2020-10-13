13 Октября 2020
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Общество Свердловская область
(2011) | Фото:bezformata.ru

Такого нет нигде в России": Екатеринбургский театр кукол "оживит" своих персонажей 

Екатеринбургский театр кукол осуществит беспрецедентный проект для привлечения туристов. В храме Мельпомены и Талии соорудят кинетический театр оживающих кукол. Как передает корреспондент Накануне.RU, к концу 2021 года изменится внешний вид культурного учреждения.

"Изменится внутренняя часть театра. Все интерьеры будут выглядеть по-другому. Это высокотехнологичное здание. Театр изменится и снаружи. Мы хотим сделать туристический объект. Заработает кинетический театр оживающих кукол. Также  появятся большие часы. Такого в России нет", - рассказал на заседании Екатеринбургской городской думы директор театра Петр Стражников.

Ранее стало известно, что во время пандемии коронавируса театр был вынужден взять кредит для зарплат сотрудникам в размере 10 миллионов. В целом на ремонт театра были выделены, по оценкам мэрии, 127 миллионов рублей. 38 из них уже освоены.

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Такого нет нигде в России": Екатеринбургский театр кукол "оживит" своих персонажей 

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Теги: театр кукол, кинетический театр



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