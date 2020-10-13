На Южном Урале экс-главврач осужден за растрату

В Еманжелинске бывший главный врач городской больницы № 1 приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно за растрату денежных средств медицинского учреждения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2015-2016 гг. осужденный неоднократно оплачивал за счет средств больницы административные штрафы должностных лиц учреждения. В результате больнице причинен ущерб в размере 200 тыс. руб.

Этот ущерб был возмещен в ходе судебного следствия.