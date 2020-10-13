13 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Закрытие движения транспорта на ул. Школьников в Екатеринбурге (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/Фёдор Серков

В Екатеринбурге строители на год закроют движение транспорта по улице Школьников

С 1 ноября 2020 г. по 1 ноября 2021 г. движение транспорта по ул. Школьников в Екатеринбурге будет закрыто. ООО "Специализированный застройщик Репина" перекроет участок дороги от ул. Красноуфимской до ул. Котельникова для строительства жилого дома в границах улиц Репина – Заводской – Красноуфимской, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики администрации города.

"Предприятие просит граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения", - сообщили в ведомстве.

С информацией о действующих на территории города дорожных перекрытиях можно ознакомиться на информационной карте официального портала Екатеринбурга.

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В Екатеринбурге строители на год закроют движение транспорта по улице Школьников

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Теги: Движение, строительные работы, ул. Школьников, Екатеринбург



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