В Екатеринбурге строители на год закроют движение транспорта по улице Школьников

С 1 ноября 2020 г. по 1 ноября 2021 г. движение транспорта по ул. Школьников в Екатеринбурге будет закрыто. ООО "Специализированный застройщик Репина" перекроет участок дороги от ул. Красноуфимской до ул. Котельникова для строительства жилого дома в границах улиц Репина – Заводской – Красноуфимской, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики администрации города.

"Предприятие просит граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения", - сообщили в ведомстве.

С информацией о действующих на территории города дорожных перекрытиях можно ознакомиться на информационной карте официального портала Екатеринбурга.