Сотрудники ДПС Каменска-Уральского устроили погоню за пьяным водителем

В ночь на 11 октября наряд ДПС ГИБДД Каменска-Уральского нес службу на улице Кирова, когда внимание инспекторов привлек автомобиль "ГАЗ 2217".

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель не выполнил законного требования об остановке и продолжил движение. Сотрудники ДПС приняли решение преследовать машину.

При этом водитель на высокой скорости совершал опасные маневры. По громкоговорящему устройству полицейские требовали прекратить движение, но злоумышленник на это не реагировал. Проехав центральные улицы, автомобиль заехал на парковку и остановился.

Мужчина 1978 года рождения был в состоянии сильного опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Напомним, в сентябре в Нижнем Тагиле разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором пострадали две девочки.

Все случилось рано утром 6 сентября: водитель автомобиля "Тойота Селика", следуя со стороны села Николо-Павловское в сторону поселка Старатель на 8 км Южного подъезда к Нижнему Тагилу, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание.

В результате пассажиры "Тойоты", две девочки 2005 года рождения были госпитализированы