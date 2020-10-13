Ослабление рубля скажется на динамике инфляции - Банк России

Ослабление рубля может оказывать давление на инфляцию в ближайшее время.

Как сообщили Накануне.RU в Центробанке России, кроме того, на инфляцию будут оказывать давление меры по сдерживанию COVID-19, в первую очередь в сегменте услуг.

При этом сдержанный спрос, как отмечается в материале регулятора, будет оказывать дезинфляционное влияние. По данным Банка России, в сентябре месячный прирост потребительских цен замедлился.

Как сообщалось, потребительские цены в России с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,1%.

Среди продовольственных товаров больше всего подорожал сахар — на 4,6%, а подсолнечное масло стало дороже на 1,6%. Также подорожали яйца, рыба и гречневая крупа, говядина, полукопченая колбаса, маргарин и творог.