13 Октября 2020
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Политика
рубль, деньги (2015) | Фото: tvc.ru

Ослабление рубля скажется на динамике инфляции - Банк России

Ослабление рубля может оказывать давление на инфляцию в ближайшее время.

Как сообщили Накануне.RU в Центробанке России, кроме того, на инфляцию будут оказывать давление меры по сдерживанию COVID-19, в первую очередь в сегменте услуг.

При этом сдержанный спрос, как отмечается в материале регулятора, будет оказывать дезинфляционное влияние. По данным Банка России, в сентябре месячный прирост потребительских цен замедлился.

Как сообщалось, потребительские цены в России с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,1%.

Среди продовольственных товаров больше всего подорожал сахар — на 4,6%, а подсолнечное масло стало дороже на 1,6%. Также подорожали яйца, рыба и гречневая крупа, говядина, полукопченая колбаса, маргарин и творог.

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Ослабление рубля скажется на динамике инфляции - Банк России

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Теги: инфляция, цены, рубль



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