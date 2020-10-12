Екатеринбургский живодер, пинавший собачку в лифте, отделался обязательными работами

В Екатеринбурге суд вынес приговор живодеру, который жестоко избил маленькую собаку в лифте дома.

Напомним, все случилось в августе этого года на улице Латвийская. Видеозапись с камеры наблюдения появилась в социальных сетях. На кадрах было видно, как некий мужчина пинает собачку, отправляя ее в лифт, а затем продолжает избиение животного уже там. За этим наблюдала ехавшая с живодером женщина.

Узнавшие об инциденте соседи обратились в полицию. Было возбуждено дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными". По закону, извергу грозило до трех лет колонии.

Сегодня, 12 октября, суд вынес свой приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ.

Пострадавшую собачку передали зоозащитникам.