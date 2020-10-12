12 Октября 2020
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Общество Свердловская область
пресса газета макулатура (2008) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге стартует акция по сбору макулатуры

Департамента лесного хозяйства по УФО запустил в уральской столице акцию по сбору макулатуры. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства мероприятие приурочено к Международному дню без бумаги, который отмечается в России 22 октября и пройдет с 12 по 17 октября.

Для участия в акции горожанину необходимо привезти макулатуру в субботу к входу на Спецавтобазу по ул. Посадская, 3, где гостей будет ждать интерактивная программа от волонтеров и студентов Уральского лестеха. Тем же, кто привезет более 10 кг бумаги, будет выдан купон на посадку одного дерева.

Если же у екатеринбуржца нет времени или транспортного средства, он может отнести ненужную бумагу на площадку своей организации — вуза, школы, детского сада, редакции, магазина, конторы и т.д. Собрав макулатуру сообща, необходимо будет договориться о ее вывозе с координатором департамента лесного хозяйства по УФО Аленой Куликовой по номеру: +7-904-98-78-996.

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В Екатеринбурге стартует акция по сбору макулатуры

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Теги: макулатура, акция, Екатеринбург



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