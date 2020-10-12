12 Октября 2020
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Общество В России
Семен Пегов (2020) | Фото: vk.com/war.gonzo

СКР проверит автора телеграм-канала после пожелания смерти военкору Пегову

Следственный комитет РФ начал проверку по факту высказывания в адрес военного журналиста, автора проекта WarGonzo Семена Пегова в одном из телеграм-каналов.

Поводом послужила фраза: "Пегов тоже выложил видео на подходах к Гадруту, но не в Гадруте. Надеемся, что Пегов будет уничтожен", пишет Life.

По данным издания, автор высказывания установлен — это владелец канала "Девичья башня" Садат Гулиев. Проверка организована по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Гулиеву грозит наказание вплоть до реального срока.

Пегов ранее побывал в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе. Генпрокуратура Азербайджана возбудила в отношении него уголовное дело. Пегова обвинили в незаконном пересечении границы, а также в антигосударственных призывах и призывах к терроризму из-за его роликов в Сети.

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СКР проверит автора телеграм-канала после пожелания смерти военкору Пегову

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Теги: семен пегов, азербайджан, нагорный карабах



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