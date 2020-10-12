В школах на Южном Урале не планируют вводить дистант

Власти Челябинской области не планируют вводить в школах дистанционное обучение. Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Вице-губернатор подчеркнула, что в регионе нет вспышек или массовых заболеваний среди педагогов. Заболеваемость есть, так в школе №2 в Парковом заболели 19 учителей, у большинства ОРВИ. В связи с этим школа приняла решение на неделю раньше уйти на каникулы.

"В конце октября уходим на каникулы, это будет способствовать снижению ОРВИ в школьных коллективах. Сегодня говорить о том, что это носит какой-то массовый характер не приходится и переход на дистант мы не планируем. Все идет в плановом режиме, эпидситуация позволяет продолжить учебный процесс, и он продолжается", - подчеркнула она.