12 Октября 2020
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Экономика В России
безработный, ищу работу, рынок труда (2015) | Фото: headline.kz

Минтруд: Число безработных за время пандемии выросло на 1,3 млн человек

Количество зарегистрированных безработных с начала пандемии – то есть с марта - выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн человек. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с депутатами фракции "Единая Россия".

Министр назвал ситуацию на рынке труда "достаточно сложной". По его словам, в начале пандемии уровень безработицы составлял 4,7%, сейчас - 6,4%, передает "Интерфакс".

Между тем, как сообщалось, аналитики консалтинговой компании FinExpertiza считают, что реальное число безработных в России составляло в апреле-июне этого года более 9,3 млн человек или 12% от экономически активного населения – это в два раза больше официальных чисел. В некоторых регионах показатель реальной безработицы приблизился к катастрофическим 40%, отмечают эксперты.

Официальная статистика не учитывает скрытую безработицу, что ведет к значительному занижению показателя в целом.

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Минтруд: Число безработных за время пандемии выросло на 1,3 млн человек

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Теги: безработные, пандемия, антон котяков



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