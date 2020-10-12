В Челябинске в 2,5 раза выросло количество вызовов скорой помощи

В Челябинске в 2,5 раза выросло количество обращений в скорую помощь. Об этом на пресс-конференции рассказал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Челябинской области Александр Васильев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если в межэпидемический период обращений на скорую помощь по Челябинску было 1,2 - 1,3 тыс., то сейчас порядка 2,5 – 3 тыс. вызов в сутки. Бригады скорой помощи работают с повышенной нагрузкой", - подчеркнул он.

По словам Васильева, это связано с большим количеством поступающих вызовов, необходимостью проведения дополнительного обследования и с госпитализацией больного, имеющего признаки пневмонии и подозрения на коронавирус.

При этом южноуральцы жалуются на проблемы с дозвоном до скорой помощи.

Как рассказал Васильев, было дополнительно организовано два места для приема вызовов со службы 112. Также к работе привлекают студентов, которые принимают вызовы.