12 Октября 2020
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Общество Челябинская область
&quot;Скорая помощь&quot;, станция, Сатка (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске в 2,5 раза выросло количество вызовов скорой помощи

В Челябинске в 2,5 раза выросло количество обращений в скорую помощь. Об этом на пресс-конференции рассказал главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи министерства здравоохранения Челябинской области Александр Васильев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Если в межэпидемический период обращений на скорую помощь по Челябинску было 1,2 - 1,3 тыс., то сейчас порядка 2,5 – 3 тыс. вызов в сутки. Бригады скорой помощи работают с повышенной нагрузкой", - подчеркнул он.

По словам Васильева, это связано с большим количеством поступающих вызовов, необходимостью проведения дополнительного обследования и с госпитализацией больного, имеющего признаки пневмонии и подозрения на коронавирус.

При этом южноуральцы жалуются на проблемы с дозвоном до скорой помощи.

Как рассказал Васильев, было дополнительно организовано два места для приема вызовов со службы 112. Также к работе привлекают студентов, которые принимают вызовы.

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В Челябинске в 2,5 раза выросло количество вызовов скорой помощи

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Теги: коронавирус, болезнь, скорая помощь,



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