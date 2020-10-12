На Южном Урале 25% пациентов переносят COVID-19 бессимптомно

В Челябинской области порядка 25% пациентов переносят коронавирус в бессимптомной форме. Об этом на пресс-конференции по вопросу распространения коронавирусной инфекции в регионе рассказала первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Среднетяжелых и тяжелых форм заболеваний в регионе 38%. Остальные заболевшие переносят в средней степени тяжести на дому.

"В основном более тяжелое течение заболевания происходит у пациентов пожилого возраста и пациентов, которые имеют различные соматическими заболевания", - добавила она.

Виктория Сахарова отметила, что в области достаточно свободных коек под пациентов с "ковидом", кроме того, готовятся новые базы. В регионе достаточно аппаратов ИВЛ, которые обеспечены кислородом. Продолжается закуп аппаратов.

"В этом направлении система работает напряженно, но стабильно", - подчеркнула она.