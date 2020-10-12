12 Октября 2020
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Общество Свердловская область
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

В Екатеринбург поступила последняя партия вакцины от гриппа

В понедельник, 12 октября, в Екатеринбург поступила последняя партия вакцины от гриппа для взрослого населения.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, она пришла в количестве 22 тысяч доз в рамках национального календаря профилактических прививок. Теперь отечественная вакцина "Совигрипп" будет распределена по учреждениям здравоохранения Екатеринбурга.

Всего в этом сезоне в столицу Урала поступило 488 тысяч 788 доз вакцины для взрослых. Что касается детей и подростков, то для них на данный момент получено более 190 тысяч доз, это примерно 60% от запланированного объема. Поставка оставшейся части детской вакцины ожидается в ближайшее время.

Поступившая вакцина содержит два подтипа вируса А (H1N1 и H3N2) и тип В: по данным Федерального центра гриппа, именно эти типы вируса в настоящее время циркулируют во всем мире. Привиться против гриппа можно в поликлиниках по месту жительства, в образовательных учреждениях и по месту работы при обращении руководителей организаций в территориальные поликлиники по месту нахождения.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца года в Свердловскую область поступит около 4 тысяч доз вакцины от коронавируса.

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В Екатеринбург поступила последняя партия вакцины от гриппа

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Теги: вакцина, грипп, партия, Екатеринбург



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