В Екатеринбург поступила последняя партия вакцины от гриппа

В понедельник, 12 октября, в Екатеринбург поступила последняя партия вакцины от гриппа для взрослого населения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, она пришла в количестве 22 тысяч доз в рамках национального календаря профилактических прививок. Теперь отечественная вакцина "Совигрипп" будет распределена по учреждениям здравоохранения Екатеринбурга.

Всего в этом сезоне в столицу Урала поступило 488 тысяч 788 доз вакцины для взрослых. Что касается детей и подростков, то для них на данный момент получено более 190 тысяч доз, это примерно 60% от запланированного объема. Поставка оставшейся части детской вакцины ожидается в ближайшее время.

Поступившая вакцина содержит два подтипа вируса А (H1N1 и H3N2) и тип В: по данным Федерального центра гриппа, именно эти типы вируса в настоящее время циркулируют во всем мире. Привиться против гриппа можно в поликлиниках по месту жительства, в образовательных учреждениях и по месту работы при обращении руководителей организаций в территориальные поликлиники по месту нахождения.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца года в Свердловскую область поступит около 4 тысяч доз вакцины от коронавируса.