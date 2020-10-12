12 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
Отделение полиции (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области выросло число преступлений. Более половины – хищения

За девять месяцев 2020 года в Свердловской области зарегистрировано 44 тыс. 295 преступлений, что на 3,1% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Об этом Накануне.RU сообщили в региональной прокуратуре.
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По данным надзорного ведомства, к категории небольшой тяжести относятся 50,4% совершенных преступлений, а 22,3% являются тяжкими или особо тяжкими. При этом количество преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, возросло на 2,4%, средней тяжести – на 2,6%, тяжких преступлений – на 3,2%, особо тяжких – на 9,1%.

В городах и поселках городского типа было совершено 39 тыс. 800 преступлений. В сельской местности – 4 тыс. 490. В результате погиб 441 человек, а здоровью 650 был причинен тяжкий вред.

Как добавили в прокуратуре, более половины всех зарегистрированных преступлений (55,3%) составляют хищения чужого имущества.

Как сообщало Накануне.RU, недавно житель Екатеринбурга "подарил" телефонным мошенникам более 800 тысяч рублей. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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В Свердловской области выросло число преступлений. Более половины – хищения

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Теги: преступность, Свердловская область, прокуратура



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