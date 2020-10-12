12 Октября 2020
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Экономика В России
обувная фабрика, Ralf Ringer (2019) | Фото: Накануне.RU

Группа компаний RALF RINGER: "Потери большие, но люди важнее"

Обувной производитель и ритейлер RALF RINGER за время пандемии потерял больше миллиарда рублей выручки, но сохранил рабочие места и активно ищет производственный персонал из-за вынужденного простоя и оттока трудовых мигрантов из СНГ.

Недавно глава RALF RINGER Андрей Бережной принял участие в онлайн-сессии МЭФ "Безработица в России: кто виноват и что делать?". Он рассказал о том, как последствия пандемии отразились на компании, которая потеряла огромную часть выручки и восстановила оборот лишь к августу. Для сравнения — в апреле выручка RALF RINGER составила всего 13%, а в мае 30% от выручки того же периода прошлого года.

На сегодняшний момент на четырех фабриках RALF RINGER работают 2 148 человек. Несмотря на значительные потери, компания создает новые рабочие места и готова принять еще около 200 человек на свои обувные производства во Владимире, Зарайске, Москве и Талдоме. Это связано и с пандемией, и необходимостью усилить темпы производства обуви, и с трудовой миграцией граждан СНГ, которые не могут вернуться обратно, и с некоторыми мерами государственной поддержки предприятия.

Кроме того, год назад RALF RINGER открыл производство обуви на базе Талдомской обувной фабрики, которая в последние годы находилась на грани закрытия. Как отмечают в RALF RINGER, за это время стало ясно, что у большой компании со значительным весом на рынке и обладающей известным брендом серьезные планы развивать фабрику дальше. А значит, у людей будет больше работы, и в ближайшем будущем персонал будет увеличен вдвое.

Андрей Бережной, Партия дела(2017)|Фото: nakanune.ru

Справка о компании: RALF RINGER – российский обувной производитель и ритейлер. С момента основания компании объем производства вырос с 30 тыс. пар в первый сезон до более чем 2 млн пар в 2019 году. Ежегодно RALF RINGER выпускает две коллекции мужской, женской и детской обуви: "Весна-Лето" и "Осень-Зима". У компании четыре собственные фабрики, а также крупная сеть дистрибуции (более 180 магазинов фирменной розничной сети).

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Группа компаний RALF RINGER: "Потери большие, но люди важнее"

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Теги: RALF RINGER, Андрей Бережной



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