12 Октября 2020
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Общество В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Программу льготной ипотеки планируют продлить до конца 2021 года

Срок действия госпрограммы льготной ипотеки с субсидируемой ставкой для заемщика 6,5% планируется продлить до 31 декабря 2021 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованного на официальном портале нормативно-правовой-информации.

Объем программы предполагается увеличить с действующего лимита 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

Напомним, программа была запущена в конце апреля, изначально она была рассчитана до конца октября 2020 года. Ранее уже сообщалось о том, что льготная ипотека по ставке в 6,5% будет продлена. Такую уверенность высказал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Между тем, эксперты видят опасность в массовой выдаче льготной ипотеки – она может повлечь проблему неплатежей по кредитам в будущем.

Банк России не исключает, что при продлении программы льготной ипотеки и очередного кризиса могут появиться риски "перегрева" на рынке.

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Программу льготной ипотеки планируют продлить до конца 2021 года

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Теги: льготная ипотека, правительство



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