В Челябинске магазины будут закрывать за несоблюдение масочного режима
По словам вице-мэра по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, за минувшую неделю проведено 654 проверки челябинских предприятий торговли. Требования режима соблюдаются на 97%.
На этой неделе проверки продолжатся. Систематическим нарушителям масочного режима пригрозили закрытием.
"Если торговые или транспортные организации будут продолжать допускать несоблюдение масочного режима, то мы будем уже переходить к более жестким мерам вплоть до закрытия", - подчеркнула Наталья Котова.
Кроме того, глава города поручила усилить обработку дворовых территорий и подъездов жилых домов.