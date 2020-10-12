В Челябинске магазины будут закрывать за несоблюдение масочного режима

В Челябинске магазины и ТРК будут закрывать за несоблюдение масочного режима. Усилить проверки на аппаратном совещании поручила глава города Наталья Котова, сообщилив пресс-службе мэрии.

По словам вице-мэра по экономическому развитию и инвестициям Олега Извекова, за минувшую неделю проведено 654 проверки челябинских предприятий торговли. Требования режима соблюдаются на 97%.

На этой неделе проверки продолжатся. Систематическим нарушителям масочного режима пригрозили закрытием.

"Если торговые или транспортные организации будут продолжать допускать несоблюдение масочного режима, то мы будем уже переходить к более жестким мерам вплоть до закрытия", - подчеркнула Наталья Котова.

Кроме того, глава города поручила усилить обработку дворовых территорий и подъездов жилых домов.



