В Кузбассе пенсионер, переболевший коронавирусом, оказался жив после собственных похорон

В Кузбассе региональный минздрав и прокуратура проведут проверку после ряда публикаций в СМИ. Престарелого мужчину "похоронили заживо.

Дедушка жил в доме-интернате, заболел коронавирусом. Также COVID-19 подхватил еще один постоялец этого заведения. Их госпитализировали, а потом переболевшего мужчину выписали с чужим паспортом.

В то же время в больнице кто-то умер, и родственникам счастливо переболевшего дедушки сообщили о смерти пенсионера. Выдали тело, при этом похороны состоялись с закрытым гробом – чтобы не распространялся коронавирус.

Спустя неделю выяснилось, что дедушка жив и здоров, а родственники похоронили неизвестного человека.

"Тут мы "похоронили" дедушку и не знаем, кто тут сейчас находится. <…> Во-первых, нам нужно восстановить документы, во-вторых — найти тех, кто виновен в этой ситуации. И, естественно, [компенсировать] наши моральные и материальные затраты", - цитирует телеканал "360" внучку "воскресшего" мужчины.