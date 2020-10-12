В Кузбассе пенсионер, переболевший коронавирусом, оказался жив после собственных похорон
В Кузбассе региональный минздрав и прокуратура проведут проверку после ряда публикаций в СМИ. Престарелого мужчину "похоронили заживо.
Дедушка жил в доме-интернате, заболел коронавирусом. Также COVID-19 подхватил еще один постоялец этого заведения. Их госпитализировали, а потом переболевшего мужчину выписали с чужим паспортом.
В то же время в больнице кто-то умер, и родственникам счастливо переболевшего дедушки сообщили о смерти пенсионера. Выдали тело, при этом похороны состоялись с закрытым гробом – чтобы не распространялся коронавирус.
Спустя неделю выяснилось, что дедушка жив и здоров, а родственники похоронили неизвестного человека.
"Тут мы "похоронили" дедушку и не знаем, кто тут сейчас находится. <…> Во-первых, нам нужно восстановить документы, во-вторых — найти тех, кто виновен в этой ситуации. И, естественно, [компенсировать] наши моральные и материальные затраты", - цитирует телеканал "360" внучку "воскресшего" мужчины.