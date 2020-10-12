12 Октября 2020
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Общество Челябинская область
вырубка, лес (2017) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале требуют наказать главу поселения за незаконные рубки деревьев в заказнике

Минэкологии Челябинской области требует привлечь к ответственности главу Шабуровского сельского поселения за незаконные рубки деревьев в заказнике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Активисты ОНФ в ходе мониторинга выявили, что глава поселения подписал предпринимателю разрешение проводить санитарные вырубки. Однако, как установили общественники, в охранной зоне рубят здоровую ценную древесину. ОНФ уже обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту.

В минэкологии рассказали, что в мае текущего года специалисты ведомства выявили первую незаконную рубку на территории заказника. Нарушителя привлекли к административной ответственности. Однако в октябре было выявлено аналогичное правонарушение. Материалы переданы в природоохранную прокуратуру для проведения проверки и привлечения всех виновных к наказанию.

В частности, министерство просит привлечь к ответственности главу сельского поселения, выдавшего разрешение на снос зеленых насаждений на землях сельхозназначения Шабуровского заказника.

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На Южном Урале требуют наказать главу поселения за незаконные рубки деревьев в заказнике

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Теги: вырубка, деревья, ОНФ, минэкологии, проверка,



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