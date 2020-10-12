12 Октября 2020
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Автобус в Москве (2020) | Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Екатеринбурге 9-летняя девочка не смогла выйти на своей остановке из-за халатности водителя. Вмешалась прокуратура

Прокуратура Екатеринбурга проверит информацию о 9-летней пассажирке городского автобуса, водитель которого решил не останавливаться на обусловленном маршруте и увез ребенка в другой микрорайон.

Напомним, что девочка передвигалась по маршруту №054 и должна была выйти на остановке "Дом Культуры". Однако водитель автобуса остановился только на въезде в микрорайон Солнечный по требованию одного из пассажиров. В этом же месте, не установленном для высадки пассажиров, вышла и девочка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, в ходе проверки будет запрошена необходимая документация в транспортной компании и дана оценка соблюдению прав пассажира при проезде в общественном транспорте. Прокуратура города также установит, соблюдается ли транспортной компанией путевой маршрут и, при наличии оснований, по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В Екатеринбурге 9-летняя девочка не смогла выйти на своей остановке из-за халатности водителя. Вмешалась прокуратура

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Теги: ребенок, водитель автобуса, остановка, прокуратура



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