12 Октября 2020
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Общество Тюменская область
Транснефть, логотип (2017) | Фото: tatar-inform.ru

АО "Транснефть – Сибирь" провело комплексное учебно-тренировочное занятие по ликвидации условного выхода нефти в болотистой местности

АО "Транснефть – Сибирь" провело комплексное учебно-тренировочное (КУТЗ) занятие по устранению условной аварии на магистральном нефтепроводе в сложных геологических условиях. Мероприятие проходило в Уватском районе Тюменской области.

По сценарию участники КУТЗ ликвидировали последствия "выхода" нефти на участке магистрального нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск, проходящем по заболоченной территории. Цель -  проверка готовности и отработка действий персонала при проведении аварийно-восстановительных работ на болоте II типа с глубиной торфа до шести метров.

(2020)|Фото: Транснефть - Сибирь

Была организована доставка болотоходной техники АО "Транснефть–Сибирь", материалов и специализированного оборудования (большей частью изготовленного силами заводов и ЦБПО ПАО "Транснефть"), применяемого для локализации и ликвидации последствий аварий на болотах. Кроме того, по договору о сотрудничестве с ОАО "Российские железные дороги" с базы в г. Тюмени до места производства работ техника и оборудование были перебазированы специализированным аварийно-восстановительного поездом.

После подтверждения "выхода" нефти прибывшие на место условного инцидента специалисты смонтировали более 50 метров подъездного пути из сборно-разборного дорожного покрытия, развернули свыше 300 метров боновых заграждений, установили нефтесборное оборудование. Участники КУТЗ выполнили локализацию и ликвидацию условного выхода нефти, провели восстановление "разрушенного" участка трубопровода. Отсутствие загрязняющих веществ после проведенного комплекса работ в месте условного выхода нефти подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Тобольского УМН.

(2020)|Фото: Транснефть - Сибирь

В мероприятии был задействован персонал Тобольского управления магистральных нефтепроводов (УМН), Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий, АО "Связьтранснефть" – всего более 80 человек; использовалось более 90 единиц спецтехники и оборудования.

После подведения итогов комплексного учебно-тренировочного занятия наблюдательная комиссия отметила, что условный выход нефти локализован и ликвидирован в полном объеме в нормативные сроки. В ходе КУТЗ на практике подтверждена готовность АО "Транснефть – Сибирь" к ликвидации аварий и их последствий на объектах магистральных нефтепроводов, проложенных в сложных геологических условиях.

 

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АО "Транснефть – Сибирь" провело комплексное учебно-тренировочное занятие по ликвидации условного выхода нефти в болотистой местности

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Теги: Транснефть - Сибирь, учения, болотистая местность



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