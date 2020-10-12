12 Октября 2020
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Общество В России
ключи от квартиры (2017) | Фото: Oren1.ru

Для малоимущих россиян предложили ввести субсидии на аренду жилья

Комиссия Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам предложила давать малоимущим россиянам субсидии на аренду жилья, пишут "Известия".

Соответствующий законопроект направлен зампредседателю Совета Федерации Галине Кареловой с предложением внести его в Госдуму.

Субсидии планируется выплачивать в том случае, если расходы на аренду квартиры превышают предельно допустимую долю в семейном бюджете.

Размер субсидии будет различаться в зависимости от региона и доходов граждан. Доля должна рассчитываться на основании предельной стоимости найма 1 кв. м, которую устанавливают субъекты, и социальной нормы положенной на человека площади жилья.

На реализацию программы потребуется порядка 400 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджета.

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Для малоимущих россиян предложили ввести субсидии на аренду жилья

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Теги: малоимущие, аренда жилья, субсидии



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