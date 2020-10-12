Опубликован рейтинг министерств и ведомств по тратам на информатизацию

12 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
(2003) | Фото

Опубликован рейтинг министерств и ведомств по тратам на информатизацию

ФНС, ПФР, Минкомсвязь, МВД и Казначейство потратили на информационные технологии с 2014 года больше всех. Соответствующий рейтинг опубликован на портале "Госрасходы". В него входят 93 министерства и ведомства.

Траты ФНС составили 81 млрд руб., Казначейства - 59 млрд руб. Эти пять органов власти намного опережают остальные по тратам в абсолютном выражении.

По доле ИТ-расходов в бюджетах список иной. На первом месте Минкомсвязь - 46%. Далее идут Росфинмониторинг, ЦИК, Рособрнадзор, Росаккредитация и Казначейство (23%). Остальные ведомства потратили намного меньше.

Топ-5 органов власти по суммам ИТ-расходов в 2020 году:

Росстат – 8,09 млрд руб.;
ФНС – 7,12 млрд руб.;
Федеральное казначейство – 7,03 млрд руб.;
Судебный департамент при ВС РФ – 4,63 млрд руб.;
Минкомсвязь – 4,14 млрд руб.

По доле ИТ-расходов в бюджетах 2020 года (январь-июль):

Росстат – 23,54%;
Рособрнадзор – 21,56%;
Роспатент – 10,11%;
Росприроднадзор – 9,51%;
Росфинмониторинг – 8,41%.

Таким образам, в настоящее время самым "заинформатизированным" является Росстат.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Опубликован рейтинг министерств и ведомств по тратам на информатизацию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: информационные технологии, расходы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети