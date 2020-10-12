Опубликован рейтинг министерств и ведомств по тратам на информатизацию

ФНС, ПФР, Минкомсвязь, МВД и Казначейство потратили на информационные технологии с 2014 года больше всех. Соответствующий рейтинг опубликован на портале "Госрасходы". В него входят 93 министерства и ведомства.

Траты ФНС составили 81 млрд руб., Казначейства - 59 млрд руб. Эти пять органов власти намного опережают остальные по тратам в абсолютном выражении.

По доле ИТ-расходов в бюджетах список иной. На первом месте Минкомсвязь - 46%. Далее идут Росфинмониторинг, ЦИК, Рособрнадзор, Росаккредитация и Казначейство (23%). Остальные ведомства потратили намного меньше.

Топ-5 органов власти по суммам ИТ-расходов в 2020 году:

Росстат – 8,09 млрд руб.;

ФНС – 7,12 млрд руб.;

Федеральное казначейство – 7,03 млрд руб.;

Судебный департамент при ВС РФ – 4,63 млрд руб.;

Минкомсвязь – 4,14 млрд руб.

По доле ИТ-расходов в бюджетах 2020 года (январь-июль):

Росстат – 23,54%;

Рособрнадзор – 21,56%;

Роспатент – 10,11%;

Росприроднадзор – 9,51%;

Росфинмониторинг – 8,41%.

Таким образам, в настоящее время самым "заинформатизированным" является Росстат.