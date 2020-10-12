На Южном Урале за сутки подтверждено 95 случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 95 случаев COVID-19, шесть пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 17 тыс. 875 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 852 заболевших. За сутки выписаны 85 человек, всего в регионе выздоровели 13 тыс. 438 пациентов.

За прошедшие сутки умерло шесть человек, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 55, 80 и 83 лет и женщины 65, 79 и 80 лет.