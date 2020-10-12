12 Октября 2020
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Общество Дальневосточный ФО В России
(2004) |

На Камчатке резко возросла активность Ключевского вулкана

На Камчатке усиливается активность Ключевского вулкана, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Лавовый поток изливается в Апахончиский желоб. Исток находится в районе бокки, образованной предыдущим извержением. Протяженность потока достигла к настоящему времени почти 1 км", - цитирует пресс-служба института директора ИВиС Алексея Озерова.

Руоководитель Ключевской вулканостанции ИВиС Юрий Демянчук отмечает: "В кратере появились выбросы раскаленного материала на высоту около 100 м над кромкой. Над всей протяженностью лавового потока наблюдается мощное свечение. Резко возросло вулканическое дрожание".

Ключевской вулкан проявляет активность уже почти год, правда, недавно он сделал "перерыв".

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На Камчатке резко возросла активность Ключевского вулкана

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Теги: ключевской вулкан, камчатка, извержение



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