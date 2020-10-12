В Челябинске два дома Сребрянского будут достраивать с помощью Фонда защиты прав дольщиков

В Челябинской области достроят два проблемных дома в ЖК "Радуга". Соответствующее решение принял наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков под руководством заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Будут достраивать дома №6 и №13. Квартиры получат 278 дольщиков.

Напомним, проблемы у строительной компании начались в конце 2017 года. В этот момент было приостановлено строительство семи домов, три их которых находились в очень высокой степени готовности. Было заключено более 700 договоров долевого участия. Компания аффилирована с предпринимателем Александром Сребрянским. В сентябре 2019 года она была признана банкротом. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на один год, утвержден конкурсный управляющий. В апреле текущего года один дом был сдан, а дольщики получили квартиры. По решению главы региона объект достраивался за счет средств регионального фонда помощи ЮУ КЖСИ.