"Лейкерс" победили "Майами" и стали чемпионами НБА

Баскетбольный клуб из Лос-Анджелеса "Лейкерс" победил "Майами Хит" в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона 2019/2020.

Последняя встреча завершилась со счётом 106:93, а счёт в серии стал 4:2.

Rajon Rondo drops 19 PTS off the @Lakers bench as they win Game 6 to become champions! #LakeShow pic.twitter.com/eXroF4ElNF — NBA (@NBA) October 12, 2020

🏆 @KingJames notches his 11th #NBAFinals triple-double as the @Lakers win Game 6 and become 2020 NBA champions! #LakeShow



28 PTS | 14 REB | 10 AST pic.twitter.com/nn0j5F33ew — NBA (@NBA) October 12, 2020

35-летний нападающий Леброн Джеймс внёс наибольший вклад в победу, оформив трипл-дабл в последней игре (28 очков, 14 подборов и 10 передач).

"Лейкерс" победили впервые в с сезона 2009/2010, когда в финале были обыграны "Орландо Мэджик". По количеству чемпионств НБА клуб из Калифорнии теперь сравнялся с рекордсменом – "Бостон Селтикс", у обоих клубов стало по 17 титулов.