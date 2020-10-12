Неизвестные обстреляли полицейский наряд в Дагестане

В Дагестане полицейские ликвидировали двоих неизвестных, которые открыли огонь по наряду полиции из машины.

По данным источника ТАСС, бандиты начали стрелять после попытки остановить автомобиль для проверки.

Сотрудники полиции в результате инцидента не пострадали. Личности открывших огонь устанавливаются, проверяется их причастность к деятельности бандгрупп.

В августе в Ингушетии в ходе операции были убиты два сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Сообщалось о введении режима контртеррористической операции, произошла перестрелка, два боевика оказали сопротивление силовикам и были ликвидированы.