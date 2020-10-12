Пожилая екатеринбурженка разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки

В минувшее воскресенье из окна 16-этажного дома на ул. Высоцкого №4/2 выпала пожилая жительница Екатеринбурга. Падение женщина не пережила. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, погибшей было около 65-70 лет.

На данный момент инцидентом занимается следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга. Подробностей случившегося в СКР не раскрывают, однако, по предварительным данным, случай не носит криминальный характер.