12 Октября 2020
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Изолирующий бокс для перемещения пациентов с коронавирусом (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В Забайкалье заболеваемость коронавирусом вдвое превышает среднюю по стране

Заболеваемость COVID-19 в Забайкальском крае вдвое превышает среднюю по стране.

В регионе темпы прироста носителей коронавируса за сутки достигают 2,3%, средние показатели по России — 1,06%, сообщили в местном Роспотребнадзоре.

В последнее время регион практически ежедневно бьет рекорды по числу выявленных случаев, пишет Regnum. Власти возвращают ограничительные меры.

На 12 октября общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Забайкалье достигло 7759. 72 пациента скончались.

Напомним, Забайкальский край стал одним из первых регионов, где был обнаружен больной коронавирусом. Гражданин КНР был успешно вылечен. Болезнь протекала в легкой форме, его отпустили домой 12 февраля. В регионе с 18 марта введен режим повышенной готовности.

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В Забайкалье заболеваемость коронавирусом вдвое превышает среднюю по стране

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Теги: забайкалье, коронавирус, забайкальский край



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