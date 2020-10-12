В Забайкалье заболеваемость коронавирусом вдвое превышает среднюю по стране

Заболеваемость COVID-19 в Забайкальском крае вдвое превышает среднюю по стране.

В регионе темпы прироста носителей коронавируса за сутки достигают 2,3%, средние показатели по России — 1,06%, сообщили в местном Роспотребнадзоре.

В последнее время регион практически ежедневно бьет рекорды по числу выявленных случаев, пишет Regnum. Власти возвращают ограничительные меры.

На 12 октября общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Забайкалье достигло 7759. 72 пациента скончались.

Напомним, Забайкальский край стал одним из первых регионов, где был обнаружен больной коронавирусом. Гражданин КНР был успешно вылечен. Болезнь протекала в легкой форме, его отпустили домой 12 февраля. В регионе с 18 марта введен режим повышенной готовности.