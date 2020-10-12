12 Октября 2020
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Машина реанимации у ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Златоусте роддом перепрофилируют под пациентов с COVID-19

В Златоусте родильный дом перепрофилируют под пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Это решение принято из-за роста заболеваемости COVID-19 и заполненности существующей госпитальной базы. В роддоме будет размещено около 100 дополнительных мест для пациентов в тяжелом состоянии.

"Мощности роддома определены под дополнительную госпитальную базу в связи с наличием в палатах кислородной разводки, которая жизненно необходима при поражении органов дыхания", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что помощь роженицам при этом не пострадает. Экстренная помощь будет оказываться в больнице Златоуста одними из лучших специалистов областного перинатального цента. Тяжелые пациентки будут маршрутизированы в Миасс.

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В Златоусте роддом перепрофилируют под пациентов с COVID-19

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Теги: роддом, коронавиурс, пациенты,



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