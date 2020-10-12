"Идут провокации и критика": Дегтярев прокомментировал ситуацию в Хабаровске

После жесткого разгона акций протеста в Хабаровске в минувшие выходные (впервые за три месяца протестов людей разгонял ОМОН) врио губернатора края Михаил Дегтярев записал видеообращение (в Instagram), в котором кратко прокомментировал ситуацию.

"Многим не нравится, что у моего правительства и меня лично выстраивается диалог с народом. Идут провокации и критика, мы на это внимания не обращаем", - заявил врио губернатора.

Он заявил, что "продолжается расшатывание ситуации и в краевом отделении ЛДПР".

"Наши оппоненты пытаются раскачать ситуацию. Это, конечно, бессмысленно. Есть проблемы. Краевое отделение мне досталось в неработоспособном состоянии. Но мы работу налаживаем. Вот один из примеров. Исключен из ЛДПР решением высшего совета депутат городской думы Соколов. Ну, что он сделал? Он избил пенсионера. Покрывать таких деятелей партия не будет. Ему не место в партии. Следствие и суд доведут дело до конца, и он получит наказание", - сообщил Дегтярев.

Ранее в СМИ появились кадры, на которых человек, похожий на депутата Соколова, избивает пожилого сторожа.