Суточная выявляемость COVID-19 на пике эпидемии не превысит 18 тысяч - Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре прогнозируют суточную выявляемость новых случаев на пике эпидемии коронавируса. Сейчас она уже превышает 13 тыс. – это больше, чем было весной (и вообще за всю эпидемию), но, по мнению специалистов, далеко не предел.

"Предположительно уровень в 17-18 тысяч ежедневных случаев мы не превысим, но какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно",- цитирует РИА Новости заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

Эксперт отметила, что на эту цифру может повлиять, например, резкое похолодание – тогда сопротивляемость россиян к любым вирусным респираторным инфекциям снизится.

Что касается увеличения охвата тестируемых, то на него списать рост заболеваемости не получится – растет число людей с проявлениями симптомов: "Рост обусловлен выявлением больных с клиническими проявлениями заболевания, на долю бессимптомных носителей в стране приходится около 26% всех выявленных случаев".

Напомним, ранее Сбербанк представил результаты просчета различных сценариев развития эпидемии в России, сделанного с помощью математической модели SEIR. Оказалось, что пик распространения коронавируса в стране придется на 8 или 12 ноября, причем вне зависимости от того, будут ли россияне соблюдать правила безопасности или станут игнорировать их. Поведение населения повлияет только на количество заболевших: в пике заболеваемость будет от 16 тыс. до 23 тыс. в сутки.