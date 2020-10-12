12 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
Пожар в пер.Ковровом в Екатеринбурге (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге потушили крупный пожар на площади в 200 "квадратов"

В понедельник рано утром в Екатеринбурге тушили крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 6 часов утра поступил сигнал о возгорании в переулке Ковровом в уральской столице.

На площади в 200 кв.м огнем был поврежден частный жилой дом. Также сгорели четыре частные бани.

Пожар в пер.Ковровом в Екатеринбурге(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В начале восьмого утра открытое горение было ликвидировано. Сейчас огнеборцы ведут разбор и проливку сгоревших конструкций. В ликвидации последствий пожара задействованы пять единиц техники и 18 человек личного состава.

Как уточнили в МЧС, пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.

Пожар в пер.Ковровом в Екатеринбурге(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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В Екатеринбурге потушили крупный пожар на площади в 200 "квадратов"

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Теги: бани, пожар, Екатеринбург, МЧС



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