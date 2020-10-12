В Екатеринбурге потушили крупный пожар на площади в 200 "квадратов"

В понедельник рано утром в Екатеринбурге тушили крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 6 часов утра поступил сигнал о возгорании в переулке Ковровом в уральской столице.

На площади в 200 кв.м огнем был поврежден частный жилой дом. Также сгорели четыре частные бани.

В начале восьмого утра открытое горение было ликвидировано. Сейчас огнеборцы ведут разбор и проливку сгоревших конструкций. В ликвидации последствий пожара задействованы пять единиц техники и 18 человек личного состава.

Как уточнили в МЧС, пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.