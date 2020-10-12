12 Октября 2020
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Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

Центр имени Гамалеи: штрафы в борьбе с COVID-19 эффективнее, чем ограничение передвижения

Ужесточение штрафов за несоблюдение масочного режима, может предотвратить распространение заболевания.

Как сообщил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев, это эффективнее, чем ограничение передвижения по городу.

"Если публика не понимает, что надо это делать [носить маски], и в метро из 10 человек один сидит в маске, значит, надо вводить строгие меры. Какие? Не надо прекращать ходить на работу, надо штрафовать таких людей, как это делается в целом ряде стран", - считает Зуев.

Он отметил, что у жителей Москвы достаточно низкий уровень "санитарной культуры", сообщает ТАСС.

Напомним, в конце сентября Московский ЦУМ, одно из самых фешенебельных российских заведений непродовольственного ритейла, оштрафовали за нарушение масочного режима.

"Рейды по магазинам Москвы продолжаются, на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим... уже более 15 тыс. таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ - был оштрафован более чем на 1 млн руб", - цитирует московский оперштаб по борьбе с коронавирусом слова руководителя департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексея Немерюка.

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Центр имени Гамалеи: штрафы в борьбе с COVID-19 эффективнее, чем ограничение передвижения

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Теги: коронавирус, штрафы, маски



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