12 Октября 2020
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Политика В России
рубли, деньги (2015) | Фото: gazetafinansowa.net

В Госдуме предложили выплачивать пособие родителям школьников на каникулах из-за COVID-19

Группа депутатов от фракции ЛДПР направила на отзыв в кабмин России проект закона о выплатах пособий по временной нетрудоспособности родителям школьников до 14 лет, которые находятся на каникулах из-за пандемии коронавируса.

По задумке депутатов, такое пособие выплачивается одному из родителей, законному представителю или иному члену семьи школьника за весь период внеплановых каникул.

Сегодня многие родители детей до 14 лет вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в период каникул.

Законопроект может потребовать дополнительных бюджетных ассигнований, отмечает ТАСС.

Как сообщалось, эпидемия COVID-19 продлится еще не менее года.

Как сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, осенью наблюдается предсказуемое повышение заболеваемости. "А в плане самой пандемии - не меньше года нам в этих необычных условиях существовать",— сказал эксперт.

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В Госдуме предложили выплачивать пособие родителям школьников на каникулах из-за COVID-19

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Теги: Госдума, каникулы, пособия, коронавирус



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