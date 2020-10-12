Россия и Турция сыграли вничью в Лиге наций

Россия упустила победу над сборной Турции в матче Лиги наций UEFA.

Встреча в Москве на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" завершилась со счётом 1:1.

Голы в игре на счету Антона Миранчука (28-я минута) и Кенана Карамана (62).

Сборная России набрала 7 очков в трёх матчах и лидирует в группе, следом идёт Венгрия с 6 баллами, у Турции в активе 2 очка, у Сербии - 1.

Следующий матч сборная России проведёт 14 октября против сборной Венгрии.